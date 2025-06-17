Apple hat iOS 18 noch nicht ganz abgeschlossen

Apple schickte letzte Woche die erste Beta von iOS 26 für Entwickler ins Rennen, bei der man übrigens direkt nachbesserte. Doch das neue Update dauert noch und wird erst im September kommen, davor aktualisiert Apple auch noch iOS 18.

Diese Woche gab es die erste Beta von iOS 18.6 für Entwickler, bei der bisher aber noch nicht bekannt ist, was Apple verändert hat. Vermutlich kommt damit die Apple Intelligence nach China, dieser Schritt bereitete noch einige Probleme für Apple.

Doch mit dem Punkt-6-Update oder Punkt-7-Update (ein Punkt-8-Update gibt es eher selten) tut sich bei der iOS-Entwicklung meistens nicht mehr so viel. Es ist oft nur ein Bugfix-Update, da der Fokus bei Apple auf der neuen iOS-Version liegt.