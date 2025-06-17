Firmware und OS

Apple hat iOS 18 noch nicht ganz abgeschlossen

Autor-Bild
Von
|
Apple Ios 18 Dark Header

Apple schickte letzte Woche die erste Beta von iOS 26 für Entwickler ins Rennen, bei der man übrigens direkt nachbesserte. Doch das neue Update dauert noch und wird erst im September kommen, davor aktualisiert Apple auch noch iOS 18.

Diese Woche gab es die erste Beta von iOS 18.6 für Entwickler, bei der bisher aber noch nicht bekannt ist, was Apple verändert hat. Vermutlich kommt damit die Apple Intelligence nach China, dieser Schritt bereitete noch einige Probleme für Apple.

Doch mit dem Punkt-6-Update oder Punkt-7-Update (ein Punkt-8-Update gibt es eher selten) tut sich bei der iOS-Entwicklung meistens nicht mehr so viel. Es ist oft nur ein Bugfix-Update, da der Fokus bei Apple auf der neuen iOS-Version liegt.

Apple Homepod Display

Apple: Der Neustart bei Smart Home dauert noch

Der erste HomePod war ein eher bescheidener Smart Home-Start für Apple, man stellte den Speaker sogar zeitweise ein. Später kam…

16. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Apple hat iOS 18 noch nicht ganz abgeschlossen
Weitere Neuigkeiten
Vivaldi Browser in Version 7.6 veröffentlicht
in Software
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
One UI 8 ist abgeschlossen: Samsung startet Testphase für One UI 8.5
in Firmware und OS
Die neue und schlechtere PlayStation 5 ist da
in Gaming
Liquid Glass sorgt für Aufruhr: Apples neues Design spaltet die Nutzer
in News
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Tesla geht zwei Kritikpunkte in Deutschland an
in Mobilität
Volkswagen Vw Id Buzz Header
VW ID Buzz kämpft mit einem Nachfrage-Problem
in Mobilität
Mit einer Besonderheit: Meta startet neue Generation der smarten Brillen
in Wearables
Apple iOS 26.0.1 kommt und geht Problem der neuen iPhones an
in Firmware und OS
Hyundai Ioniq 6 2025 Heck
Hyundai will einem Trend bei Autos ein Ende setzen
in Mobilität
Tesla Model Y 2025 Fahrt Front
Tesla bestätigt komplett neue Türgriffe
in Mobilität