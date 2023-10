Apple Event: So verfolgt ihr es im Livestream

Das letzte Apple Event für 2023 steht an und in diesem Jahr wagt sich Apple bei der Oktober-Keynote, die nicht jedes Jahr stattfindet, an einen ganz neuen Ansatz.

Apple hält kein lokales Event in Cupertino ab, bei dem man die übliche Presse in das Hauptquartier einfliegt, dieses Mal ist es ein kleines Event und wie man hört, gibt es nur ein paar ausgewählte Medien in New York. Doch sowas gab es bei Apple auch schon, die Besonderheit ist bei diesem Event in erster Linie die Uhrzeit.

Das Apple Event findet nämlich heute in den USA statt, doch da es erst am Abend online geht, findet es bei uns bereits am Dienstag statt. Wer live dabei sein möchte, der muss um 1 Uhr einschalten. Ich schaue mir das also erst morgen in Ruhe an.

Falls ihr um diese Uhrzeit wach seid, dann habe ich euch den YouTube-Livestream weiter unten eingebunden, alternativ gibt es die Keynote auch bei Apple selbst.

Apple Event: Was werden wir sehen?

Was wird uns Apple zeigen? Als ziemlich sicher gilt der M3-Chip, den wir auch als Pro- und Max-Version bekommen. Passend dazu gibt es neue Hardware, vermutlich mit einem neuen iMac (24 Zoll) und MacBook Pro (aber nur die Highend-Version).

Dazu gibt es dann sicher auch noch neues USB C-Zubehör, denn die Tastatur und Maus sind weiterhin mit Lightning unterwegs. Und ein iPad mini wäre die Wildcard.

Mit einer Überraschung rechne ich persönlich nicht, denn da hätte Apple sonst die übliche Uhrzeit gewählt. Es gibt auch die Vermutung, dass Gaming eine sehr große Rolle bei diesem Event spielt und sich Apple an Japan bei der Uhrzeit angepasst hat und ein großer Publisher dabei ist. Ein Fokus auf Gaming klingt durchaus logisch.

Ich bin mal gespannt, wie groß der Schritt des Apple M3 sein wird, mich persönlich interessiert aber in erster Linie das neue USB C-Zubehör. Wechselt Apple einfach nur den Port aus oder hat man für Maus und Tastatur mal wieder mehr geplant?

Apple Event: Livestream bei YouTube

