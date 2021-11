Apple Fitness+ startet morgen in Deutschland

Apple hat vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass am 3. November das neue Abo „Apple One Premium“ in Deutschland starten wird. Apple One kennen wir seit ein paar Monaten, neu ist nun jedoch das enthaltene Abo für Apple Fitness+.

Ein Fitness-Dienst für die Apple Watch

Der neue Fitness-Dienst von Apple startet also ebenfalls morgen in Deutschland und kann dann 1 Monat lang kostenlos getestet werden. Und wer eine neue Apple Watch kauft, der kann Apple Fitness+ sogar direkt 3. volle Monate aktiv nutzen.

-->

Apple Fitness+ ist ein Fitness-Dienst, der speziell für die Apple Watch entwickelt wurde, man kann zum Beispiel ein Workout am iPhone oder Apple TV starten und die Apple Watch begleitet einen dabei. Und da Apple das komplette Ökosystem nutzt, gibt es die Musik der Workouts direkt in einer Playlist bei Apple Music.

Preise für Apple Fitness+

Apple One Premium kostet 28,95 Euro pro Monat und beinhaltet alles von Apple, also nicht nur Fitness+ und Music, sondern noch Arcade, TV+ und 2 TB Speicher bei iCloud. Einige Nutzer können das Angebot sogar schon heute bei Apple buchen.

PS: Es gibt noch Apple News+, das ist ein News-Dienst im Premium-Abo. Da es News+ aber nicht in Deutschland gibt, ist dieses Angebot nicht bei uns enthalten.

Wer nur Apple Fitness+ buchen möchte, der kann das ab morgen für 9,99 Euro pro Monat oder 79,99 Euro pro Jahr tun. Hardware ist in diesem Abo nicht enthalten. Mehr Details zu Apple Fitness+ gibt es außerdem auf der Webseite von Apple.

Beats Fit Pro: Apple zeigt neuen Sport-Kopfhörer Apple hat heute einen neuen In-Ear-Kopfhörer vorgestellt, der sich speziell an Sportler (aber nicht nur) richtet, denn er kommt mit Wing-Tips (sind fest integriert) und die sollen für einen besonders guten Halt sorgen. Man nutzt jedoch nicht das AirPods-Branding, sondern…1. November 2021 JETZT LESEN →

-->