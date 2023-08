Apple geht wohl neue Wege mit der Apple Watch

Apple wird in ein paar Tagen neue Hardware vorstellen und dazu gehört auch eine neue Apple Watch, die von einer neuen Apple Watch Ultra begleitet wird. Es deutet sich an, dass die Apple Watch Series 9 kein großer Schritt für die Nutzer ist, aber für Apple könnte es einer sein, so Mark Gurman, denn man geht einen neuen Weg.

Die neue Generation der Apple Watch soll mit Bauteilen aus dem 3D-Drucker auf den Markt kommen und den Anfang macht die neue Edelstahl-Version. Und das ist auch nur ein Testlauf, denn kommendes Jahr möchte Apple das auf Titan-Bauteile ausweiten. Wir haben ja schon gehört, dass das auch bei der Ultra-Version ansteht.

Mit diesem Schritt kann Apple wohl die Kosten senken, die Zeit der Produktion ein bisschen optimieren und es ist etwas umweltfreundlicher. Falls der letzte Punkt am Ende zutrifft, dann wird Apple sicher damit werben. Laut Quelle arbeitet Apple seit drei Jahren daran und will langfristig viele Bauteile aus dem 3D-Drucker nutzen.

