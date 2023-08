Ein paar Details zum neuen Apple iPhone

Die Einladungen zum Apple Event sind raus und am 12. September wird Apple das Geheimnis der neuen iPhones lüften. Die meisten Funktionen und Neuerungen sind bekannt und wir beschäftigen und mittlerweile wie erwartet mit den letzten Details.

Ein paar davon liefert Ming-Chi Kuo, ein bekannter Analyst mit sehr guten Quellen bei den Zulieferern von Apple, heute. Es sind keine komplett neuen Details, wer die Szene verfolgt, kennt viele Dinge schon, aber es ist eine gute Quelle bzgl. Apple:

Die Produktionsprobleme, über die hin und wieder berichtet wurde, sind alle gelöst und alle vier neuen iPhones befinden sich in der Massenproduktion. Derzeit steht ein Launch am 22. September im Raum, so konkret wird Kuo aber nicht.

Der neue Titanrahmen für die Pro-Modelle machte in der Entwicklung doch das ein oder andere Problem und daher entschied sich Apple auch gegen „virtuelle Knöpfe“, es bleibt also bei physischen Tasten auf der Seite.

Das Apple iPhone 15 Pro (Max) sollte durch den Rahmen etwas leichter werden, aber da fehlen uns weiterhin konkrete Angaben. Da es nur der Rahmen ist, sollte man nicht zu viel erwarten, ich tippe auf knapp 10 Gramm weniger.

Die Massenproduktion des Apple iPhone 15 Pro Max startete als letztes, hier wird es zum Marktstart also die größten Engpässe geben. Ich vermute stark, auch mit Blick auf andere Berichte in den letzten Monaten, dass dieses Modell die höchste Nachfrage genießt und bis Ende des Jahres lange Lieferzeiten zu erwarten sind.

Das Apple iPhone 15 Pro (Max) kommt in Schwarz, Weiß, Grau und Blau auf den Markt und das Apple iPhone 15 (Plus) wird es in Schwarz, Gelb, Pink, Grün und Blau geben. Die zwei Klassiker (Gold beim 15 Pro und Weiß beim 15) verschwinden also. Und das neue Grau wird Apple wohl mit Blick auf den Rahmen als Titan vermarkten.

Video: Das ist das Apple iPhone 15 Pro

