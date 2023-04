Apple hat neue MacBooks für den Sommer geplant

Neue MacBooks stehen im Raum und das schon seit einigen Wochen und Monaten. Doch wann kommen sie? Laut Mark Gurman werden wir sie im Juni zur WWDC im Rahmen einer Keynote sehen, sie dürften also auch noch im Juni erhältlich sein.

Was ist geplant? Ein neues MacBook Air, ein größeres MacBook Air mit 15 Zoll und ein neues MacBook Pro. Allerdings nur ein „altes“ neues MacBook Pro, also nicht das Modell mit Mini-LEDs und Co., dieses Modell wurde schon im Januar gezeigt.

Kommt also die neue Generation mit einem Apple M3 unter der Haube? Unklar, denn laut Mark Gurman wäre es denkbar, dass diese Modelle einen Chip der M2-Reihe haben. Was ich mir aber ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen kann, denn das aktuelle MacBook Air hat bereits einen M2-Chip und leitete die M2-Ära ein.

Mark Gurman ist eigentlich eine sehr gute Quelle, aber er spricht auch nur von „vermutlich nicht“, wenn es um den Apple M3 geht. Alles andere würde mich aber schon sehr stark wundern. Warten wir mal weitere Gerüchte zum neuen Chip ab.

Video: Aktuelle Apple-News im Überblick

