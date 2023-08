Apple iOS 16.7 kommt: Ein letztes Update ist geplant

Apple hat wohl noch nicht ganz mit iOS 16 abgeschlossen, denn obwohl iOS 17 in etwa einem Monat verteilt wird und sich so langsam auf die Zielgerade begibt, so heißt es auch, dass wir vorher noch iOS 16.7 als letztes Update sehen werden.

Laut 9TO5Mac habe eine gute Quelle verraten, dass sich iOS 16.7 jetzt bei Apple in Entwicklung befindet, mit einer ersten Beta könnte also zeitnah zu rechnen sein. Sie wird vielleicht sogar heute kommen, denn besonders viel Zeit bleibt Apple nicht.

Apple arbeitet auch schon an iOS 17.1

Mit Neuerungen sollte man nicht mehr rechnen, das wird ein Bugfix-Update in Form eines Punkt-Updates sein. Apropos Punkt-Update, bei Apple arbeitet man derzeit auch schon an iOS 17.1, was dann direkt nach iOS 17 in die Betaphase gehen wird.

Das ist bei Apple aber nicht ungewöhnlich, denn iOS 17 wird auf den neuen iPhones vorinstalliert sein und daher intern schon früher fertiggestellt. Da kann man nicht alle Fehler beseitigen, daher kommt das erste iOS-Punkt-Update oft sehr zeitnah.

Video: Das ist das Apple iPhone 15 Pro

Apple iPhone 15 Pro: Das erwartet uns im September In ziemlich genau einem Monat wird Apple neue iPhones präsentieren und es steht ein größerer Schritt in diesem Jahr an. Man kann darüber streiten, wie groß er sein wird, aber […]13. August 2023 JETZT LESEN →

-->