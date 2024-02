Apple iOS 17.4 kommt: Wann erscheint das Update?

Mit iOS 17.4 wird uns Apple bald ein sehr großes Update für das iPhone liefern und man hat bereits bestätigt, dass es Alternativen für den App Store geben wird. Das ist aber noch nicht alles, denn man öffnet die NFC-Schnittstelle (Alternativen für Apple Pay dürften kommen) und Cloud-Gaming wird endlich bei iOS erlaubt sein.

Dazu kommt noch eine neue CarPlay-Funktion, wer ein iPhone der 15er-Reihe sein Eigen nennen darf, der bekommt eine neue Akku-Anzeige, und es gibt für Nutzer in der EU noch eine schlechte Nachricht: Apple stellt die Web-Apps mit iOS 17.4 ein.

Es tut sich also sehr viel, vor allem für uns in der EU wird iOS 17.4 ein wirklich sehr spannendes Update. Die Beta-Phase läuft seit einigen Wochen und wir befinden uns mittlerweile schon bei der vierten Beta. Doch wann erscheint die finale Version?

Apple iOS 17.4: Ein mögliches Datum

Apple macht viele Dinge nicht freiwillig, mit den Änderungen hat man laut EU bis zum 6. März Zeit, denn dann greift der Digital Markets Act. Es gab mit der ersten Beta auch einen Zeitraum von Apple, denn man spricht von einem Release im März.

Möglicher Ablauf: Diese Woche sehen wir die fünfte und letzte Beta von iOS 17.4, den sogenannten „Release Candidate“, bei dem man dann schaut, ob es Fehler gibt. Falls nicht, dann ist dies meist die Version, die Apple für alle Nutzer verteilt.

Das dürfte dann am 4. März oder 5. März der Fall sein. Die letzten Punkt-Updates hat Apple an einem Montag veröffentlicht, der 4. März 2024 dürfte also der Tag sein, an dem wir iOS 17.4 als finale Version sehen. In einer Woche geht es also los.

Ich bin auf iOS 17.4 und die Entwicklung in den kommenden Monaten gespannt. Wird die EU die Änderungen als ausreichend akzeptieren, immerhin gibt es schon viele Beschwerden. Welche Anbieter planen einen eigenen Store für iOS, bisher hat nur Epic Games diesen Schritt angekündigt. Das wird eine sehr interessante Zeit.

