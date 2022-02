Muss Apple bald Apps außerhalb des App Stores zulassen?

Weltweit wächst die Kritik an den Stores für Apps und Spiele, denn große Anbieter haben sich da eine Monopolstellung auf ihren Plattformen aufgebaut. Im Fokus steht vor allem Apple, die beim iPhone noch strenger als Google bei Android sind.

Und in den USA gab es jetzt etwas Bewegung, denn der „Open App Markets Act“ hat den Justizausschuss des Senats passiert. Als Nächstes steht eine Abstimmung im US-Senat und dann im Repräsentantenhaus an, bevor Joe Biden unterschreiben kann. Das ist noch ein weiter Weg bis zu einem Gesetz, aber die Chancen sind gut.

Republikaner und Demokraten sind sich nämlich, trotz massiver Lobbyarbeit der großen Player, einig, dass die riesigen Tech-Unternehmen mehr Regulierungen benötigen. Und aktuell wäre da eine Regel dabei, die Apple schaden könnte.

Es geht um Milliarden für Apple

Ab einer Größe von 50 Millionen Nutzern (in den USA) dürfen die Anbieter ihren Store nicht geschlossen halten. Bedeutet konkret: Andere Bezahlmethoden und die Option, um Apps außerhalb der Stores installieren zu können, müssen eingebaut werden. Die letzte Option nennt sich Sideloading und bereitet Apple derzeit Panik.

Man wirbt seit Monaten immer wieder mit offenen Briefen und Lobbyisten damit, dass das gefährlich für die Nutzer sei und diesen schaden würde. Es würde aber vor allem dem Umsatz von Apple schaden, wenn die Nutzer ihre Apps direkt von den Entwicklern beziehen, denn dann würde man die Provision verlieren.

Apple verdient sehr viel Geld mit dem Anteil, den man einstreicht, wenn man eine App oder ein Spiel über den App Store kauft (gilt auch für Abos). Und genau diese Einnahmequelle (wir sprechen über hohe Milliarden-Summen) ist jetzt in Gefahr.

Mal schauen, wie es mit dem „Open App Markets Act“ weitergeht, da wird jetzt debattiert und gestritten und ich bin mir sicher, dass Apple und Co. weiterhin sehr massiv dagegen vorgehen werden. Und sollte dieser Schritt in den USA kommen, dann müsste man iOS anpassen, es dürfte dann also auch uns betreffen.

