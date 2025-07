Apple iOS 18.5 kommt wohl mit zwei Neuerungen

Apple testet seit einigen Wochen die Beta für iOS 18.5, das Update dürfte dann im Mai erscheinen. Bisher gibt es aber nur Kleinigkeiten unter der Haube, die Apple angepasst und optimiert hat, offizielle Neuerungen hat man bisher nicht genannt.

Doch iOS 18.5 könnte ein wichtiger Schritt werden, denn zwei Neuerungen stehen wohl mit dem Update an. Da wäre einmal das jährliche Pride-Wallpaper, welches dann sicher wieder von einem Watchface und einem neuen Armband begleitet wird.

Apple Intelligence für China geplant

Mit iOS 18.5 könnte Apple aber eine noch viel größere Neuerung planen, auch wenn diese uns nicht betrifft. Mark Gurman berichtete vor ein paar Wochen, dass die Apple Intelligence in China starten soll und Apple dafür derzeit den Mai anpeilt.

Im Rahmen der letzten Geschäftszahlen hat Tim Cook betont, dass die KI durchaus die Verkaufszahlen ankurbelt und das könnte in China helfen, wo Apple schwächelt.

Die Punkt-Updates lassen natürlich mit der Zeit nach, da der Fokus auf die neue iOS-Version (in diesem Fall auf iOS 19 im Sommer) rückt, aber so ein Schritt wäre für Apple durchaus groß und wichtig. Vermutlich wird man sich dafür aber einen lokalen Anbieter suchen müssen, da ChatGPT in China zum Beispiel verboten ist.

