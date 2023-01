iOS 16.4 und mehr: Diese Features hat Apple für 2023 geplant

Heute vor 13 Jahren: Steve Jobs präsentiert das Apple iPad

Ich weiß noch, wie groß die Kritik war, als Steve Jobs das erste Apple iPad der Öffentlichkeit am 27. Januar 2010 im Yerba Buena Center for the Arts in San Francisco präsentierte. Ein großes iPhone? Wer will den das? Das…27. Januar 2023 JETZT LESEN →