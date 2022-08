Samsung könnte ein faltbares Android-Tablet für 2023 planen

Samsung feiert diesen Sommer den Maintstream-Moment bei Foldables und wird uns morgen zwei neue Produkte zeigen, das Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4.

Bei den Smartphones hat sich viel getan und es sollen sogar bald „günstige“ Z-Modelle kommen. Allerdings wird man diese Kategorie wohl um einen dritten und neuen Formfaktor erweitern, angeblich ist ein faltbares Android-Tablet geplant.

-->

Faltbares Android-Tablet im Frühjahr 2023

Das soll mit der Galaxy Tab S9-Reihe kommen, die Tablets werden in der Regel im Frühjahr vorgestellt. Es ist nicht das erste Mal, dass wir sowas hören, wobei ich das mit dem faltbaren Display bei Tablets weiterhin kritisch sehe – warum der Schritt?

Ein Tablet ist so oder so groß und auch wenn man 10 oder 11 Zoll in der Mitte faltet, wird das Gerät nicht so kompakt, dass man es in der Hosentasche transportieren kann. Warum also falten und mit den Nachteilen (Einkerbung z.B.) leben? Wo liegt der Vorteil bei einem Tablet? Man benötigt sowieso weiterhin eine große Tasche.

Vielleicht täusche ich mich auch und Samsung hat ein gutes Konzept dafür, aber im Moment wüsste ich jedenfalls nicht, warum es ein Vorteil wäre, wenn ich mein iPad falten könnte. Im Gegenteil, dieser Schritt wäre für mich bei Tablets ein Nachteil.

Xiaomi plant ebenfalls Samsung-Konter Samsung wird morgen zwei neue Foldables auf einem Unpacked-Event zeigen und danach versuchen, dass man diese Kategorie weiter etablieren kann. Man glaubt, dass der Mainstream-Moment da war und so langsam kommt auch die Konkurrenz. Xiaomi kündigt neues Foldable an Bei…9. August 2022 JETZT LESEN →

-->