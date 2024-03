Apple iPad Pro 2024: Mögliches Datum macht die Runde

Das neue MacBook Air ist offiziell, doch wo bleiben die iPads, wann wird Apple das neue iPad Air und iPad Pro vorstellen? Es gibt ein Datum, welches derzeit die Runde im Netz macht: 26. März 2024. Das wäre also morgen (Dienstag) in einer Woche.

Eine bekannte Quelle namens Instant Digital auf Weibo und bei IT Home behaupten das. Wobei die Quellen davon ausgehen, dass das der Marktstart ist, es dürfte aber der Tag der Ankündigung sein. Marktstart ist bei Apple meistens an einem Freitag.

Mark Gurman hat sich in seinem Newsletter für Bloomberg am Wochenende auch dazu geäußert, er sprach davon, dass Apple noch an einer Version von iOS 17.4 für die neuen iPads arbeitet, die man dann vor der Auslieferung vorinstallieren wird.

Apple: Neue iPads am 12. April 2024

Das „könnte ein paar Wochen dauern und uns wahrscheinlich tiefer in den nächsten Monat führen“, heißt es hier. Falls Apple die neuen iPads also nächste Woche zeigt, dann dauert es vielleicht länger als beim MacBook Air, bis die Tablets kommen.

Ein mögliches Szenario wäre also: Ankündigung am 28. März gegen 15 oder 16 Uhr, Vorbestellungen ab dem 5. April und Marktstart am 12. April. Klingt gar nicht mal so abwegig, denn so kann Apple ganz geschickt Ostern und die Feiertage umschiffen.

Vorbestellungen am 29. März sind nicht so optimal, da viele Länder den Karfreitag feiern und eine Ankündigung am 2. April auch nicht, da am Tag davor Ostermontag ist. Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass Apple wieder einige Medien einlädt.

Das neue Apple CarPlay ist „die letzte Hoffnung“ Das Auto-Projekt von Apple ist gescheitert, mit eigener Hardware wird man also nicht in diesen Markt einsteigen. Apple ist allerdings schon in den Autos vertreten, wenn auch mit ganz einer […]18. März 2024 JETZT LESEN →

-->