Apple iPhone 15: Ab 2023 ist Qualcomm wohl wieder raus

Apple und Qualcomm sorgten 2019 für eine Überraschung, als sich die beiden in einem sehr groß angelegten Rechtsstreit plötzlich einigten und diesen beendeten. Der Grund: Apple hatte kein gutes 5G-Modem und war auf Qualcomm angewiesen.

Die wussten, dass das keine langfristige und gute Partnerschaft wird, aber mit Blick auf die Verkaufszahlen der iPhones war man dennoch bereit, den Deal mit Apple einzugehen. Seit dem iPhone 11 (Pro) gibt es wieder Qualcomm-Modems mit 5G.

Doch schon 2023 will sich Apple wieder von Qualcomm trennen und in einer aktuellen Prognose für die Zukunft bestätigt das nun auch Qualcomm. Man geht davon aus, dass der Modem-Absatz für Apple nur noch bei 20 Prozent liegen wird.

The assumption we use for this forecast is that for Apple 2023 launch, our share is down to 20 %. This is a planning assumption for the forecast purposes. Just to be clear, there is no new data point that makes us do this forecast versus our discussions in the past. We just wanted to set a base for this forecast, and so we’ve used that as a planning assumption.