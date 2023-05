Apple iPhone 15 Pro: Zulieferer bestätigt indirekt ein aktuelles Gerücht

Cirrus Logic ist ein Zulieferer von Apple, der ein Bauteil für die Taptic Engine liefert. Bisher gab man in den Geschäftszahlen an, dass mit einem Wachstum im zweiten Halbjahr zu rechnen ist, da sich die Nachfrage bei Cirrus Logic erhöhen wird.

Damit war das Ende der physischen Knöpfe beim iPhone 15 Pro gemeint, denn es stand im Raum, dass Apple weitere Taptic Engines verbaut, die einen Knopfdruck simulieren sollten. Allerdings hat man die Prognose entsprechend aktualisiert:

That said, among the HPMS opportunities we have discussed, a new product that we mentioned in previous shareholder letters as being scheduled for introduction this fall is no longer expected to come to market as planned.