Ein iPhone mit USB C kommt: Die EU warnt Apple

Apple wird den Weg zu USB C mit dem iPhone 15 und iPhone 15 Pro gehen und das nicht ganz freiwillig, denn in ein paar Jahren steht sowieso der Zwang in Europa an.

Doch es deutet sich an, dass Apple das macht, was Apple gerne macht: Irgendwie doch einen eigenen Weg gehen. Es gibt Gerüchte, dass gewisse Funktionen (wie schnelleres Laden) nur mit zertifizierten Apple-Zubehör möglich sind. Das wäre nicht erlaubt und daher gibt es schon jetzt eine klare Warnung von Thierry Breton.

Europa-Verbot des iPhones wäre möglich

Laut Golem hat der EU-Industriekommissar der dpa mitgeteilt, dass die Regelung der EU sowas nicht vorsieht und warnt Apple davor, dass man sich abhebt. Wobei das theoretisch nicht das iPhone 15 (Pro) im kommenden Herbst treffen würde.

Genau genommen kann Apple beim iPhone 15 (Pro) und iPhone 16 (Pro) noch machen, was man möchte, denn die Regelung der EU greift sogar erst ab 2025.

Die EU droht Apple damit indirekt, dass man neue iPhones, die einen anderen Weg gehen, danach nicht mehr in Europa zugelassen werden. Ich bin gespannt, ob sich Apple auf dieses Spiel mit dem Feuer einlässt und das dennoch durchziehen wird.

Außerdem wird es spannend zu sehen, wie man den Schritt zu USB C im Herbst vermarktet. Wird man das als große Neuerung hervorheben oder wird man es nur so nebenbei auf einem Slide erwähnen? Ich freue mich jedenfalls auf USB C, auch wenn ich Lightning mag. Aber meine anderen Apple-Produkte haben alle USB C.

