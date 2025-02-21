Smartphones

Apple iPhone 17 Air: Display soll größer als erwartet sein

Apple streicht das iPhone Plus in diesem Jahr aus dem Programm und plant ein iPhone Air, da sind sich die Gerüchte mittlerweile einig. Das neue Modell soll sehr leicht und dünn werden, aber es könnte auch ein durchaus großes iPhone sein.

Am Anfang war noch von etwa 6,5 Zoll die Rede, später waren es 6,6 Zoll und laut Jon Prosser sind es 6,7 Zoll. Diese Größe kennen wir vom iPhone 15 Plus, Apple nutzte sie auch viele Jahre beim Pro Max-Modell (da sind es jetzt aber 6,9 Zoll).

Das Apple iPhone 17 Air wird also sehr leicht und dünn, aber es ist kein kompaktes Smartphone, das sollte man nicht falsch verstehen. Laut Quelle sprechen wir hier übrigens über 5,64 Millimeter bei der Dicke, was wirklich schon extrem dünn wäre.

