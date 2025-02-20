Apple iPhone 16e: Auf diese 15 Funktionen müsst ihr verzichten

Apple positioniert das neue „Budget-iPhone“ preislich deutlich höher als das alte iPhone SE und nennt es daher auch iPhone 16e. Es ist jetzt ein Teil des normalen iPhone 16-Lineups und muss sich dementsprechend auch damit messen lassen.

Das aktuelle iPhone 16 bekommt man schon für unter 800 Euro und es bewegt sich auf 700 Euro zu, den Preis des iPhone 16e. Das iPhone 16 ist aber das eindeutig bessere Modell. Einige stellen sich jedoch die Frage, worauf man verzichten muss.

Apple iPhone 16e: Nachteile im Video

Apple iPhone 16e: Das sind die Nachteile

Es gibt zwar ein OLED-Display, ebenfalls nur mit 60 Hz, aber es fehlt die modernere Dynamic Island. Das 16e ist nicht so hell, es kommt nur auf 800 bzw. 1.200 Nits (das 16 kommt auf 1.000 bzw. 1.600 Nits). Die Spitzenhelligkeit mit 2.000 Nits und minimale Helligkeit mit 1 Nit fehlen komplett. Es gibt den Apple A18 und 8 GB RAM, aber der Chip hat nur eine 4‑Core GPU, das normale 16er hat eine 5‑Core GPU. Die Hauptkamera löst mit 48 MP auf, es ist der gleiche Sensor (ƒ/1.6 Blende), aber es fehlen „Porträts der nächsten Gene­ra­tion“ und „Fotografische Stile der neu­esten Gene­ra­tion“. Außerdem gibt es keine optische Bild­stabilisierung mit Sensor­verschiebung. Da es nur eine Kamera gibt, fehlen logischerweise Ultraweitwinkelfotos und räumliche Fotos. Aber dieser fehlende Sensor wird auch für Makrofotos genutzt, diese sind also auch nicht beim 16e dabei. Bei den Videoaufnahmen fehlen der Kino­modus mit geringer Tiefen­schärfe, der Actionmodus und ebenfalls die räumlichen Aufnahmen. Das Ceramic Shield (stabileres Glas) gibt es nur auf der Frontseite und nicht auf der Rückseite und es ist nicht die neueste Generation. Apple verspricht mehr Akkulaufzeit, aber es gibt kein MagSafe und somit kein Qi2 mit 15 Watt, also nur Qi mit 7,5 Watt. Der Actiontaste ist vorhanden, aber die Kamerataste fehlt. Apple hat dem iPhone 16e kein Wi-Fi 7 und noch nicht einmal Wi-Fi 6E spendiert. Der UWB-Chip für Ultrabreitband fehlt komplett. Wie auch der Chip für die Thread Netz­werk-Techno­lo­gie. Ein Punkt, den ich nicht ganz unwichtig finde, ist die Auswahl der Farben, denn es gibt nur Schwarz und Weiß und keine weiteren Optionen, wie beim 16 oder beim alten SE.

Bonus: Wir wissen noch nicht, ob das eigene Modem von Apple, welches sich C1 nennt, mit denen von Qualcomm mithalten kann. Ich vermute nicht, da es Apple kaum erwähnt und es nicht in den kommenden Pro-Modellen verbaut sein wird.

Apple iPhone 16e: Ein erstes Fazit

Tim Cook bezeichnete das neue iPhone 16e als iPhone 16-Erlebnis und als Grund nennt man vor allem die Apple Intelligence, mit der aktiv geworben wird. Das „e“ in der Bezeichnung hat sogar den Farbverlauf, den Apple auch bei der KI gerne nutzt.

Doch die gibt es auch im iPhone 16 und im Vergleich dazu muss man schon extrem viele Abstriche machen. Klar, einigen sind eine Spitzenhelligkeit, MagSafe, Wi-Fi 7, UWB, eine Kamerataste, Ultraweitwinkelfotos und vieles mehr egal, aber dann stellt sich dennoch die Frage, warum man mindestens 700 Euro dafür ausgeben sollte.

Wer so viel Geld für ein neues Smartphone zahlt, der hat doch sicher noch ein paar Euro mehr für ein iPhone 16 übrig. Und falls nicht, dann bekommt er dafür bereits ein iPhone 15. Da gibt es zwar noch keine Apple Intelligence (jetzt wissen wir auch warum), aber abgesehen davon ist das 15er ebenfalls ein eindeutig besserer Deal.

Apple ist nicht dumm, diese Argumente kennen sie auch und sie haben sich für die hohe UVP entschieden, ganz bewusst. Sowas nennt man „Upselling“ und damit ist ein iPhone 16, welches von vielen Reviews kritisiert wurde, auf einmal ein guter Deal für einige. Doch das neue iPhone 16e muss sich natürlich am Ende auch verkaufen.

Ich wette, dass wir hier einen (für Apple oft untypischen) sehr schnellen Preisverfall sehen werden. Nicht bei Apple selbst, aber bei anderen Shops. Das war beim SE nicht anders, das sind auch Modelle, die preiswert mit Verträgen gepusht werden.

Mit einem iPhone 16 hat Apple nicht viel Spielraum, da ist der Preis ja schon sehr schnell gefallen und unter 700 Euro will man hier nicht gehen. Dafür ist jetzt das iPhone 16e da. Die hohe UVP erntet also gerade viel Kritik und wird es auch in den Reviews nächste Woche, aber dieses Modell verfolgt eher ein langfristiges Ziel.

Ich finde aber, dass der Preis schon ordentlich fallen muss, denn die Liste der oben genannten Nachteile ist sehr lang und das iPhone 16 der eindeutig bessere Deal. Da reichen auch keine 20 bis 30 Euro, der Preis des 16e muss locker 100 Euro runter.

Schade finde ich nur, dass man beim 16e auf viele Dinge verzichten muss, die ich als Standard bei Apple gesehen habe. Klar, keiner hat mit 120 Hz gerechnet und eine Kamera ist auch okay, aber kein UWB, kein Wi-Fi 7 oder mindestens Wi-Fi 6E, kein Threads, kein MagSafe, da hat Apple den Rotstift doch sehr radikal angesetzt.

