Apple iPhone 17 Air: So groß wie ein 17 Pro Max

Das Apple iPhone 17 Air wird in diesem Jahr das Apple iPhone 16 Plus ablösen und als ganz neues Modell im Lineup starten. Wir wissen schon, dass es sehr dünn sein soll und auch Ice Universe behauptet, was wir schon gehört haben: 5,5 Millimeter.

Dünn und leicht, das ist das Ziel, aber wie groß ist das iPhone sonst? Laut Quelle wird es exakt so hoch und breit wie ein Apple iPhone 17 Pro (bzw. Apple iPhone 16 Pro, die Größe bleibt wohl) sein. Also 163 Millimeter hoch und 77,6 Millimeter breit.

Damit wäre das Apple iPhone 17 Air einen Hauch höher, als das Apple iPhone 16 Plus, das Display dürfte sich zwischen Plus und Pro einordnen und wird wohl um die 6,8 Zoll groß sein. Da bin ich mal gespannt, ob das Air besser als das Plus bei Apple funktioniert und ob den Nutzern die Dicke am Ende wirklich so wichtig ist.