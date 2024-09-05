Apple kündigt die Powerbeats Pro 2 für 2025 an

Apple hat diese Woche bestätigt, dass die Powerbeat Pro einen Nachfolger im nächsten Jahr erhalten werden, denn man hat die Beats Powerbeats Pro 2 offiziell für 2025 bestätigt. So richtig viele Details nannte man bisher allerdings noch nicht.

In sozialen Medien wurde jedoch ein kurzes Video geteilt, welches den neuen Pro-Kopfhörer in Aktion zeigt. Es ist ein ungewöhnlicher Teaser von Apple, die neue Produkte selten vorher zeigen, vor allem nicht mehrere Monate vor Marktstart.

Die Powerbeats Pro wurden Ende 2019 vorgestellt, haben also schon ein paar Jahre auf dem Buckel. 2020 gab es neue Farben, das war es dann aber auch. Ich hätte fast vermutet, dass Apple das Modell eingestellt hat, aber das ist nicht der Fall.