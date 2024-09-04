Gaming

GTA 6: Fokus liegt wohl auf der PlayStation 5 (Pro)

Rockstar Games hat wohl einen exklusiven Marketingdeal mit Sony geschlossen und man wird GTA 6 gemeinsam bewerben. Der Blockbuster erscheint zwar wie gewohnt für die Xbox Series X/S, aber in Trailern wird wohl mit der PlayStation 5 (Pro) geworben. Das soll angeblich schon beim zweiten Trailer der Fall sein.

GTA 6 wird kein exklusives PlayStation-Spiel, aber sollte das Marketing gut genug ausgelegt sein, dann könnte dieser Eindruck entstehen. Wobei ich davon ausgehe, dass dies auch im Interesse von Rockstar ist, da sich die PlayStation viel besser als die Xbox verkauft und man den Fokus somit auf die größere Zielgruppe legt.

Dream-Team: PS5 Pro und GTA 6

Sony soll außerdem die kommende PlayStation 5 Pro mit GTA 6 bewerben, wobei noch unklar ist, wie weit der Deal der Unternehmen geht. Es ist also unklar, ob wir auch spezielle PS5-Controller oder Platten für die Konsole sehen. Falls das stimmt, und es klingt nicht abwegig, dann kann ich diesen Deal durchaus gut verstehen.

Die Xbox verkauft sich deutlich schlechter als die PlayStation, die Nachfrage geht stärker zurück und die aktuelle Xbox-Strategie von Microsoft ist schlecht. Wäre ich Rockstar, ich würde auch ohne Deal mit Sony den vollen Fokus auf die PS5 mit GTA 6 legen, immerhin kann man mit dieser Konsole deutlich mehr Spieler erreichen.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    jo hat Rockstar schon 2020 vorgehabt mit der normalen PS5 (da GTA 6 schon viel früher hätte rauskommen sollen aber der Strauss wollte melken) und dies jz hab ich schon vor 2Jahren geschrieben gehabt.
    eig wollte Sony Rockstar Games aufkaufen aber da kam der Microsoft Deal dazwischen und das ganze wurde zu brenzlig. (da man ja vehement dagegen war)

  2. Felix 🔆
    sagt am

    Microsoft kann die Xbox bald beerdigen, so wie es weitergeht. Eine Next Gen Xbox brauchen sie gar nicht mehr vorstellen mittlerweile.

