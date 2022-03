Kommen bald MacBooks mit OLED-Display?

Beim iPhone ist Apple mittlerweile zu OLED (abgesehen vom SE) gewechselt und beim iPad soll dieser Schritt in ein bis zwei Jahren auch anstehen. Doch was ist mit den MacBooks? Da könnte laut The Elec ebenfalls ein Wechsel zu OLED kommen.

MacBooks ab 2025 mit OLED-Display?

Jedenfalls evaluiert LG Display gerade, ob man entsprechende Panels produzieren möchte. Der Schritt könnte zwar erst 2025 anstehen, allerdings muss vorher die Produktion geplant und aufgebaut werden und sowas kann einige Jahre dauern.

Klingt für mich immer mehr, als ob Mini-LEDs nur eine Übergangslösung für Apple sind, bis gute und preiswerte OLED-Panels in ein paar Jahren verfügbar sind. Die Quelle sagt nicht, welche MacBooks so ein Panel bekommen sollen, aber das sind dann vermutlich eher die teureren MacBooks, wie zum Beispiel die Pro-Reihe.

Beim iPad wäre dieser Schritt überfällig, da die Konkurrenz sowas mittlerweile in Tablets anbietet. Da kommen aber, abgesehen vom ganz großen iPad Pro, auch noch alte LCD-Panels zum Einsatz. Bei den MacBook bin ich weniger kritisch.

Ich mag das Mini-LED-Panel im MacBook Pro. Es könnte etwas heller sein, aber grundsätzlich besitzt es eine gute Qualität. Und ich habe schon aufgeschrieben, warum ich derzeit manchmal Mini-LEDs einem OLED-Panel vorziehe. Falls das keine besonders helles Panels wären, würde das auf das MacBook zutreffen.

Normale LCD-Panels (wie im Studio Display) sind jedenfalls nicht mehr zeitgemäß, denn Mini-LEDs und OLED werden bezahlbar und erobern jetzt langsam den Markt.

