Apple Magic Keyboard: iPadOS 13.5.5 mit Shortcut für Helligkeit

Das Apple Magic Keyboard besitzt eine beleuchtete Tastatur, allerdings wurde in einigen Testberichten kritisiert, dass es keine Reihe mit Funktionstasten gibt. Das Ändern der Helligkeit der Tastatur ist zum Beispiel nur über die Einstellungen von iPadOS möglich. Mit Version 13.5.5 könnte sich das aber ändern.

Wie 9TO5Mac berichtet, gibt es den Hinweis, dass Apple ein Shortcut einbauen möchte, mit dem man die Helligkeit der Tastatur anpassen kann. Apple testet seit ein paar Tagen die erste Beta von iOS 13.5.5 (und iPadOS 13.5.5) und will damit wohl auch ein neues Bundle für die aktuellen Dienste einführen.

Gut möglich, dass wir die Neuerungen im Rahmen der WWDC 2020 sehen werden, die am 22. Juni startet. Ich würde so eine Ergänzung bei der Tastatur begrüßen, wobei mir eine niedrige bis mittlere Helligkeit in 99 Prozent der Fälle ausreicht.

Video: Apple Magic Keyboard im Test

