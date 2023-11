Apple stellt günstigstes Abo für Apple Music ein

Apple bot in den letzten Jahren eine sehr preiswerte Option bei Apple Music an, die sich „Voice“ nannte und in Deutschland nur 4,99 Euro kostete. Die Idee: Keine Offline-Downloads, kein Spatial Audio und man konnte Apple Music mit diesem Abo nur über die Stimme (sprich Siri, daher auch der Name) steuern. Jetzt ist es weg.

Dieses Abo von Apple Music war in erster Linie für die HomePods gedacht und die gibt es zwar noch und seit dem Start des Abos kam auch der große HomePod von Apple zurück, vermutlich hat das Abo aber kaum jemand gebucht. Apple selbst hat das Abo ohne große Worte eingestellt, es gibt nur einen Hinweis im Supportbereich:

Ab November wird Apple den Apple Music Voice Plan einstellen. Wir konzentrieren uns darauf, unseren Kunden das bestmögliche, robuste Musikerlebnis zu bieten, mit Funktionen wie Spatial Audio, Apple Music Sing mit Echtzeit-Lyrics, intuitiven Such- und Entdeckungsfunktionen und vielem mehr. Alle Apple Music Tarife arbeiten bereits nahtlos mit Siri zusammen, und wir werden dieses Erlebnis weiter optimieren.

