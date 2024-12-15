Apple will uns 2028 mit einem neuen iPad überraschen

Tablets

Apple möchte 2028 angeblich ein ganz neues iPad auf den Markt bringen, welches man sich wie zwei aktuelle Pro-Modelle vorstellen kann. Dieses iPad kann man dann allerdings in der Mitte knicken, so Mark Gurman von Bloomberg.

Das iPad soll eine Mischung aus iPad und Mac werden, also iPadOS mit macOS-Apps, was in mir die Hoffnung weckt, dass dann auch endlich andere iPads besser werden. Allerdings dauert es eben noch einige Jahre bis zum Marktstart.

Apple steigt also in die Kategorie der faltbaren Geräte ein, ab 2026 mit einem faltbaren iPhone und zwei Jahre später mit einem faltbaren iPad. Schauen wir mal, ob dieser Plan so bestehen bleibt oder sich noch nach hinten verschiebt.


