Apple iPhone: Große Veränderung steht ab 2026 an

Apple hat beim iPhone in den letzten Jahren nicht wirklich viel verändert. Es gab bessere Kameras, mehr Leistung, Titan als Material, aber das iPhone selbst ist noch ein iPhone, wie wir es seit bald zwei Jahrzehnten kennen. Bei Apple hält man sich mit Trends gerne zurück und schaut, ob sie gefragt sind, dann steigt man hier ein.

Apple: Faltbares iPhone kommt Ende 2026

Viele Kunden wünschen sich zum Beispiel ein faltbares iPhone, wie es fast alle Mitbewerber anbieten, aber Apple hat bisher kein Interesse daran. Das könnte sich Ende 2026 ändern, so Ross Young, denn die vielleicht beste Display-Quelle gibt an, dass Apple im zweiten Halbjahr 2026 in den Markt für Foldables einsteigen wird.

Der Einstieg von Apple soll dann für ordentlich Wachstum bei Foldables sorgen, er rechnet mit 30 Prozent im ersten Jahr und ca. 20 Prozent für 2027 und 2028. Es gibt aber leider keine konkreten Details zum faltbaren iPhone. Man kann bei Apple jedoch davon ausgehen, dass es kein iPhone ersetzt, es wird ein neues Modell.

Ich finde den Zeitpunkt durchaus interessant, denn der letzte große Sprung für das Apple iPhone war 2017 mit dem iPhone X. Vielleicht wartet Apple mit einem ganz neuen und faltbaren iPhone auch bis 2027 und feiert erneut das Jubiläum. Ich bin gespannt, glaube es allerdings erst, wenn ich das Apple iPhone Fold wirklich sehe.