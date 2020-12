Apple Pay: Sparkasse hat 1,5 Millionen Nutzer

Die Sparkassen waren relativ spät mit Apple Pay dran, allerdings ist man der erste und aktuell einzige Anbieter, der dort die Girocard anbietet. Und dieser Schritt hat für ein ordentliches Wachstum bei der Sparkasse und bei Apple Pay gesorgt.

Apple Pay: Girocard haben Zahlen verdreifacht

Waren es vor diesem Schritt noch knapp 500.000 Nutzer, so sind es jetzt über 1,5 Millionen Nutzer. Das hat Jennifer Bailey von Apple der Welt am Sonntag bestätigt. Die Zahlen bei der Sparkasse haben sich seit Sommer also verdreifacht.

Laut Joachim Schmalzl von den Sparkassen war „der Start von Apple Pay mit der Girocard … eine der erfolgreichsten Produkteinführungen der Sparkassen in den letzten Jahren“. Die Erwartungen wurden auch bei Apple übertroffen.

Apple Pay: Kritischer Blick aus der EU

Während die EU-Finanzkommissarin die Entwicklung kritisch beobachtet, so gibt Apple an, dass Apple Pay eine gute Entwicklung für kleine Anbieter sei, denn die können bei dieser Plattform ohne Probleme mit großen Anbietern konkurrieren.

Das Problem bei Apple Pay: Es gibt keine Konkurrenz, da Apple keine Alternativen zulässt. Die Sparkassen hat das lange gestört, denn sie wollten eine eigene Lösung für iPhones anbieten. Später musste man sich den US-Riesen beugen.

Weitere Zahlen bezüglich Apple Pay in Deutschland nannte Apple nicht.

