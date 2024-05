Apple plant schlaues Siri und Microsoft hat ein Problem damit

Apple wird mit iOS 18 ziemlich sicher eine KI-Offensive starten und wir werden die KI-Technologien von anderen Unternehmen als Implementierung sehen. OpenAI ist wohl als Partner mit von der Partie, das Unternehmen kennt man von ChatGPT.

Laut The Information gibt es schon seit einem Jahr erste Gespräche zwischen OpenAI und Apple und man testet eine schlaue Version von Siri. Doch dieser Plan ist angeblich ein Problem für Microsoft, den derzeit größten Investor von OpenAI.

Auf der einen Seite würde man an so einem Deal sicher mitverdienen, auf der anderen Seite wirbt man aktiv mit der Technik von OpenAI, die man als „CoPilot“ vermarktet. Sollte Apple also die Technik von OpenAI nutzen, wäre man in etwa auf dem gleichen Level mit Siri. Das ist sicher auch nicht im Interesse von Microsoft.

Apple wird uns iOS 18 am 10. Juni im Rahmen der WWDC 2024 präsentieren und ich persönlich freue mich zwar mehr auf den neuen Homescreen, aber ich bin bei der Keynote gespannt, wie Apple die ganzen KI-Neuerungen vermarkten wird.

Apple iOS 18 könnte neue App-Icons mitbringen Es steht im Raum, dass der Homescreen bei iOS 18 in diesem Jahr besonders viel Aufmerksamkeit bekommen wird und man Apps frei anordnen kann. Doch nicht nur das, seit ein […]30. Mai 2024 JETZT LESEN →

-->