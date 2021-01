Podcasts: Apple könnte Dienst geplant haben

Arbeitet Apple an einem neuen Dienst, den man in Zukunft neben Apple Music, TV+ und Co. anbieten wird? Ich bin mir sicher, dass da noch mehr kommt und ein möglicher Schritt könnte ein neuer Abo-Dienst für exklusive Podcasts sein.

Apple hat viel Erfahrung mit Podcasts und gehört zu den größten Anbietern in diesem Bereich. Und Anbieter wie Spotify haben erkannt, dass exklusive Podcasts durchaus lukrativ sein können, da sie Nutzer anlocken, die dann ein Abo zahlen.

Apple Podcasts: Dienst soll 2021 starten

Laut The Information und Bloomberg soll Apple einen solchen Dienst für 2021 geplant haben. Wir haben schon 2020 gehört, dass Apple wohl exklusive Podcasts sucht, man eine neue Podcast-App für iOS 14 plant und man startete sogar einen eigenen News-Podcast im Sommer (und eroberte die Echo-Geräte von Amazon).

War der Launch womöglich schon für 2020 geplant und wird man die neue App für Podcasts und den Dienst vielleicht mit iOS 15 im Sommer nachreichen? Es deutet sich jedenfalls an, dass Apple sehr große Pläne für Podcasts in diesem Jahr hat.

