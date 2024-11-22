Apple kündigt Shopping Event an

Schnäppchen

Apple bietet vom 29. November bis zum 2. Dezember 2024 ein Shopping-Event an, bei dem Kunden für den Kauf bestimmter Produkte eine Apple Guthaben Card erhalten.

Das Angebot gilt sowohl im Apple Online-Store als auch in den Apple Stores und ist an die Verfügbarkeit der Produkte gebunden. Der Wert der Gift Card kann als Rabatt auf den Kaufpreis zukünftiger Käufe angerechnet werden. Für folgende Produkte gibt es das zusätzliche „Geschenk“.

Produktkategorie: iPhone

  • Qualifizierte Produkte: iPhone 15, iPhone 15 Plus
    • Aktionsprodukt: 75 € Apple Gift Card
  • Qualifizierte Produkte: iPhone 14, iPhone 14 Plus
    • Aktionsprodukt: 50 € Apple Gift Card
  • Qualifizierte Produkte: iPhone SE
    • Aktionsprodukt: 25 € Apple Gift Card

Produktkategorie: iPad

  • Qualifizierte Produkte: 13″ iPad Pro (M4), 11″ iPad Pro (M4)
    • Aktionsprodukt: 100 € Apple Gift Card
  • Qualifizierte Produkte: 13″ iPad Air (M2), 11″ iPad Air (M2)
    • Aktionsprodukt: 75 € Apple Gift Card
  • Qualifizierte Produkte: iPad (10. Gen)
    • Aktionsprodukt: 50 € Apple Gift Card

Produktkategorie: Mac

  • Qualifizierte Produkte: 13″ MacBook Air (M2 Chip)
    • Aktionsprodukt: 150 € Apple Gift Card
  • Qualifizierte Produkte: 13″ MacBook Air (M3 Chip)
    • Aktionsprodukt: 175 € Apple Gift Card
  • Qualifizierte Produkte: 15″ MacBook Air (M3 Chip)
    • Aktionsprodukt: 200 € Apple Gift Card

Produktkategorie: Apple Watch

  • Qualifizierte Produkte: Apple Watch SE
    • Aktionsprodukt: 50 € Apple Gift Card

Produktkategorie: AirPods

  • Qualifizierte Produkte: AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung, AirPods 4
    • Aktionsprodukt: 25 € Apple Gift Card
  • Qualifizierte Produkte: AirPods Pro 2
    • Aktionsprodukt: 50 € Apple Gift Card
  • Qualifizierte Produkte: AirPods Max
    • Aktionsprodukt: 75 € Apple Gift Card

Produktkategorie: Apple TV

  • Qualifizierte Produkte: Apple TV 4K
    • Aktionsprodukt: 25 € Apple Gift Card

Produktkategorie: HomePod

  • Qualifizierte Produkte: HomePod
    • Aktionsprodukt: 50 € Apple Gift Card

Produktkategorie: Beats

  • Qualifizierte Produkte: Studio Pro, Solo 4 Wireless, Fit Pro, Studio Buds+
    • Aktionsprodukt: 50 € Apple Gift Card
  • Qualifizierte Produkte: Solo Buds, Flex, Beats Pill
    • Aktionsprodukt: 25 € Apple Gift Card

Produktkategorie: Zubehör

  • Qualifizierte Produkte: Magic Keyboard für iPad Pro (M4), Magic Keyboard für iPad Air (M2), Magic Keyboard Folio, Smart Folio for iPad Pro (M4), iPad Air (M2) und iPad (10. Generation)
    • Aktionsprodukt: 25 € Apple Gift Card
  • Qualifizierte Produkte: Apple Pencil Pro, Apple Pencil (2. Generation)
    • Aktionsprodukt: 25 € Apple Gift Card

Das Angebot gilt auch für finanzierte Käufe, allerdings mit gewissen Einschränkungen. Es kann nicht mit Rabatten für Apple-Mitarbeitende oder Treuerabatten für Bildungseinrichtungen und Unternehmen kombiniert werden. Darüber hinaus werden nicht alle Zahlungsmethoden akzeptiert, weshalb Kunden die Details vor Abschluss der Bestellung prüfen sollten.

Apple weist darauf hin, dass das Angebot nur gültig ist, solange der Vorrat reicht. Die vollständigen Angebotsbestimmungen sind online abrufbar. Zu bedenken gilt, dass die Preise im freien Handel oft günstiger sind als bei Apple direkt. Man sollte also genau hinschauen, ob sich das Angebot lohnt.

