Apple TV+ und die neue Strategie für Filme

Apple legte den Fokus in den letzten Jahren auf hochkarätige Filme, die nicht nur bei Apple TV+ veröffentlicht wurden, sondern auch im Kino landeten. Allerdings bleib der Erfolg, den sich Apple erhoffte, aus. Daher ändert Apple die Strategie.

Laut Bloomberg ist weiterhin vorgesehen, dass man ca. eine Milliarde Dollar für Filme im Jahr bei Apple einplant und auch das neue Office in Raum von LA ist noch geplant, aber die Strategie für Filme ändert sich. Das Kino rückt in den Hintergrund.

Apple möchte weniger Filme einkaufen, die über 100 Millionen Dollar kosten, es sind in Zukunft nur noch ein oder zwei hochkarätige Filme pro Jahr geplant, die dann auch im Kino landen. Wie zum Beispiel der neue Film „F1“ im Sommer 2025.

Das Budget hat in den letzten Jahren aber die Grenzen gesprengt und nicht die Nutzer zu Apple TV+ gebracht, die man sich bei Apple erhofft hat. Also gibt es in Zukunft wieder „kleinere“ Filme und der Fokus rückt wieder mehr auf Streaming.

