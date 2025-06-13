Apple überrascht mit weiterer CarPlay-Neuerung

Apple zeigte einige Dinge zur neuen Version von CarPlay für iOS 26 auf der WWDC diese Woche, aber ein neues Detail versteckte man im Entwicklerbereich. Mit dem neuen Update wird man auch Videos über Apple CarPlay im Auto schauen können.

Dazu müssen die Autohersteller aber mit Apple zusammenarbeiten, das ist nicht einfach so aktiviert, da es nur funktioniert, wenn man parkt. Apple will hier also ganz sicher gehen, dass niemand unterwegs einfach so ein Video damit schaut.

Details fehlen bisher noch, wir wissen also nicht, welche Marken dabei sind und das Abspielen von Videos in Apple CarPlay unterstützen. Das wird vermutlich etwas sein, was wir dann erst mit der finalen Version von iOS 26 nach und nach erfahren.