Apple iOS 26: Das „bessere“ Siri soll im Frühjahr 2026 kommen

Apple wollte mit der Apple Intelligence eigentlich auch Siri mehr Möglichkeiten bieten, aber diese Funktionen wurden nicht bis zum Release fertig. Man musste die harte Entscheidung treffen, dass die Funktionen nicht mehr 2025 machbar sind.

Neue Siri-Funktionen mit iOS 26.4 geplant

In einem Statement gab Apple bekannt, dass das „bessere“ Siri erst 2026 kommt und laut Mark Gurman von Bloomberg peilt Apple das Frühjahr 2026 an. Die Apple Intelligence kam mit iOS 18.4, die Siri-Funktionen kommen dann wohl mit iOS 26.4.

Auf der WWDC war Siri jedoch nicht wirklich ein Thema und man sollte bedenken, dass es sich hier nicht um das „neue“ und „gute“ Siri handelt, an dem jetzt ein Team bei Apple arbeitet. Es sind lediglich ein paar neue Funktionen, der große Schritt für Siri stand immer erst für 2027 im Raum und dabei dürfte es auch bleiben.

Apple überlegt übrigens laut Gurman, ob man diese Siri-Funktionen auf dem Event für die neuen iPhones im September zeigen wird, ist sich aber noch nicht sicher. Es sieht wohl ganz gut aus, was die Stabilität angeht, aber Apple hat dazugelernt.