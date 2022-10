Apple und USB C: Wann kommt der Wechsel?

Apple hat in den letzten Jahren einige Produkte auf USB C umgestellt, die Macs waren sehr früh dran, da der Standard in der PC-Welt deutlich wichtiger ist. Doch auch andere Produkte wie die meisten iPads kommen mittlerweile mit USB C daher.

Apple trennt sich komplett von Lightning

Es fehlen aber noch einige Produkte auf der Liste, unter anderem das lukrativste Produkt von Apple, das iPhone. Aber 2024 wird USB C aber in Europa zur Pflicht und mit einer kleinen Übergangslösung hätte Apple bis zum iPhone 17 (2025) Zeit.

Beim iPhone wird der Schritt wohl schon kommendes Jahr anstehen, das behauptet auch Mark Gurman weiterhin. Er war auch eine der Quellen, die das für 2023 in den Raum geworfen haben. In seinem neuen Newsletter liefert er noch mehr Details.

Beim Mac-Zubehör, sprich Dingen wie der Maus oder Tastatur, wird dieser Schritt ebenfalls kommendes Jahr anstehen. Bei den AirPods müssen wir aber wohl noch bis 2024 warten, denn vorher wird es wohl keine neue Generation bei Apple geben.

Die AirPods 3 sind noch aktuell, die AirPods Pro 2 ganz neu und beide haben ein Case mit Lightning. Der Schritt zu USB C steht also wohl erst mit den AirPods 4 und AirPods Pro 3 an. Falls Apple das Case nicht vorher aktualisiert und verkauft.

Apple und die kabellose Zukunft

Mark Gurman geht davon aus, dass Apple langfristig weiterhin ein kabelloses iPhone anbieten möchte. Das stand mal für 2021 im Raum, aber der Schritt wurde doch verworfen. Die Zukunft könnte MagSafe statt Lightning oder USB C lauten.

Nur eine Sache sollte Apple dabei direkt bedenken: Der kabellose Standard steht im nächsten Schritt an. Die Apple Watch unterstützt zum Beispiel kein Qi, auch wenn sie im Kern diese Technologie nutzt. Das ist nicht besonders umweltfreundlich.

Es wird zwar noch ein paar Jahre dauern, aber Qi könnte nach USB C ein Standard der Branche werden. Falls Apple also eine kabellose Zukunft der Geräte plant, der Schritt soll auch beim iPad anstehen, dann sollte man Qi in die Planung integrieren.

Video: Das Apple iPhone 15 Ultra

