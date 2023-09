Apple und USB C: Wann wechseln die anderen Produkte?

Das Apple iPhone besitzt jetzt USB C statt Lightning und schließt sich damit den MacBooks, iPads und Co. an. Doch Apple blickt noch auf einige Produkte mit dem alten Port und da steht laut Mark Gurman von Bloomberg auch ein Wechsel an.

Bei den Magic-Produkten für die Macs, also Maus, Trackpad und Tastatur, soll es mit einem neuen iMac den Schritt zu USB C geben. Ein neuer iMac hat sich mal im Oktober angedeutet, allerdings nur dieser und sonst kein anderer M3-Mac. Ich bin noch etwas skeptisch und könnte mir vorstellen, dass der iMac erst 2024 kommt.

Die AirPods Pro haben bereits ein Case mit USB C bekommen, die AirPods selbst sind aber erst 2024 an der Reihe. Da stehen dann auch neue AirPods Max im Raum.

Apple und das MagSafe-Zubehör

Und ein externer MagSafe-Akku und die Ladeplatte MagSafe Duo? Die hat Apple nach dem Event eingestellt, aber es gibt eine Chance, dass sie zurückkommen, so Mark Gurman. Da sei noch nicht ganz sicher. Bei MagSafe Duo gibt es aber noch ein Problem, der Kamerabuckel im iPhone 15 Pro ist mittlerweile zu groß geworden.

Sollte Apple also neues MagSafe-Zubehör geplant haben, und davon gehe ich ehrlich gesagt aus, da sich sowas finanziell lohnt, dann vermutlich komplett neues.

Ich bin aber auf eine andere Sache gespannt: Die Welt macht sich immer wieder über die Magic Mouse lustig, da man den Ladeport auf der unteren Seite findet und sie nicht nutzen kann, während sie lädt. Ändert Apple das eventuell mit USB C?

Mein Tipp der Woche: Apple iPhone 15 Pro Wallpaper Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, […]17. September 2023 JETZT LESEN →

-->