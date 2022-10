Apple verteilt Update auf iPadOS 16 am 24. Oktober

Apple trennte zwar iOS und iPadOS vor ein paar Jahren, behandelt die beiden aber weiterhin ähnlich. Das bedeutet auch, dass iPadOS irgendwie immer zusammen mit iOS im September kommen muss und Punkt-Upates auch gleichzeitig kamen.

Doch in diesem Jahr bereitete der Stage Manager, der jetzt übrigens auch für iPads ohne M1-Chip kommt, noch Probleme und man musste iPadOS 16 verschieben. Das mit den Punkt-Updates bleibt aber, denn wir bekommen direkt iPadOS 16.1.

iPadOS 16 wird am 24. Oktober verteilt

Das große Update erscheint am XY. Oktober, so Apple. Eine Uhrzeit gibt es nicht, aber wir rechnen wie immer gegen 18 oder 19 Uhr damit. Eine Vorschau für iPadOS 16 gibt es auf dieser Seite von Apple, später findet ihr die Details dann hier.

Neben dem Stage Manager, der ein weiterer Versuch für Multitasking ist (warum baut man nicht endlich richtiges Multitasking ein?), gibt es weitere Neuerungen, wie neue Features für iMessage, für die Fotos-App, für Mails und wir bekommen eine Wetter-App. Richtig, nach 12 Jahren iPad gibt es jetzt eine offizielle Wetter-App.

Es ist in meinen Augen ein sehr kleines iPad-Update, wie auch bei der Hardware. Es fehlen weiterhin richtige Pro-Apps und Pro-Funktionen, aber die bleiben eben den Macs vorenthalten. Ich habe mir die Beta in diesem Jahr auch gar nicht angeschaut und werde Apple iPadOS 16 erst mit der finalen Version in ein paar Tagen testen.

Mark Zuckerberg: WhatsApp ist viel sicherer als Apple iMessage Google startete im Sommer eine große Kampagne gegen Apple, denn iMessage ist für die Konkurrenz in den USA ein Problem - es hält die Nutzer im Ökosystem. Bei Google würde man viel lieber einen offenen Messenger-Standard sehen: RCS. Allerdings gibt…18. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->