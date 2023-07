Apple veröffentlicht ein „wichtiges“ Update für die Sicherheit

Apple hat schon letzten Monat ein wichtiges Sicherheitsupdate veröffentlicht und auch im Juli wird ein solches wieder benötigt. Es handelt sich dabei um iOS 16.5.1 (c), welches diese Woche schon freigegeben wurde, allerdings noch fehlerhaft war.

Jetzt hat man den Fehler beseitigt und das Update kann final heruntergeladen und installiert werden. Dieses „Rapid Security Response“-Update sollte zügig installiert sein, da es sich dabei um kein vollwertiges Update handelt, es fixt nur ein Problem.

Das „wichtige“ Sicherheitsupdate findet ihr allerdings an gewohnter Stelle in euren Systemeinstellungen und das übrigens auch auf dem iPad (iPadOS) und den Macs (macOS). Auf meinem iPhone war es eben nur 2,6 MB groß und in ca. 3 Minuten heruntergeladen und installiert, diese Art von Update geht also wirklich sehr schnell.

