Apple Vision Pro: Verkauf startet in Deutschland

Apple schickt ab heute die Apple Vision Pro in den Vorverkauf in Deutschland, wer also möchte, der ist ab 3.999 Euro dabei. Wer mehr Speicher oder andere Extras möchte, der muss allerdings noch ein paar Euro extra für den Kauf einplanen.

Ab heute kann man wie gesagt ab 14 Uhr in Deutschland bestellen, der Marktstart ist dann aber erst am 12. Juli, womit wir etwas später als andere Länder an der Reihe sind. Weitere Details bekommt ihr ab sofort auf der Webseite von Apple.

Ich bin gespannt, wie sich die Apple Vision Pro im Sommer und über das restliche Jahr verkauft, wenn jetzt immer mehr Länder dazukommen. Wobei ich vermute, dass der Durchbruch erst mit einem günstigeren Modell, welches derzeit für Ende 2025 im Raum steht, gelingen wird. 4.000 Euro ohne Extras sind eben eine Ansage.

-->