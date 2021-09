Apple vs. Epic geht in die nächste Runde

Ende letzter Woche endete der Rechtsstreit zwischen Apple und Epic, den Epic vor ca. einem Jahr eingeleitet hat. Der Gewinner? Nun, den gibt es nicht so wirklich, auch wenn sich Apple in der Pressemitteilung ein bisschen als Gewinner sieht.

Die Kurzform: Das Gericht hat Apple zugestimmt und Epic konnte nicht beweisen, dass der App Store eine Monopolstellung hat. Allerdings hat das Urteil auch für den App Store folgen, denn Apple darf Entwicklern nicht mehr verbieten, dass sie mit alternativen Optionen zum Bezahlen in den Apps und Spielen werben dürfen.

Apple hat schon vor ein paar Tagen bestätigt, dass man sich da öffnet, doch das war alles etwas schwammig formuliert. Das Gericht war da etwas klarer. So weit wie in Südkorea, wo die alternativen Bezahloptionen sogar im App Store selbst erlaubt werden, geht man aber nicht. Daher verbucht es Apple wohl auch als Sieg.

Epic will weiter kämpfen

Das Urteil ist aber etwas komplexer und bei The Verge gibt es eine gute Übersicht mit den Details. Allerdings war es das noch nicht, denn Epic ist mit dem Urteil nicht zufrieden und will in Berufung gehen. Dieser Rechtsstreit dürfte also bald eine Instanz höher verhandelt werden und uns dann noch 2022 weiter begleiten.

Ich würde mal behaupten, dass Epic diese erste Runde eher verloren hat, allerdings konnte man Apple ein blaues Auge verpassen. Das aber mehr schmerzt, als es auf den ersten Blick erscheint – Apple könnte damit sehr viel Geld verloren gehen.

Entscheidend ist aber, dass dieses Thema noch nicht vorbei ist. Epic lässt nicht locker und macht weiterhin Druck und dann gibt es da auch noch die Untersuchung der EU, die bei Nicht-EU-Unternehmen durchaus auch mal strenger sein kann.

Der App Store ist in den letzten Monaten in den Fokus gerückt und steht in der Kritik, was Apple so kurz vor den großen Keynotes und neuen Produkten im Herbst sicher nicht gefällt. Die Entwicklung ist spannend (finde ich zumindest) und das kommende Jahr könnte hier sogar noch deutlich spannender werden.

