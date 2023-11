Apple Watch für Android: Darum wurde das Projekt „Fennel“ eingestellt

Kommt die Apple Watch irgendwann auch für Android? Eher nicht, aber das war mal geplant, so Mark Gurman von Bloomberg. Es war angeblich nicht nur eine Idee und ein Konzept, denn Projekt „Fennel“ war laut seinen Quellen weit fortgeschritten.

Apple wollte keine iPhone-Nutzer verlieren

Apple war also kurz davor, die Apple Watch für Android zu veröffentlichen, aber am Ende entschied man sich dann doch dagegen. Warum? Ihr könnt es euch schon denken: Apple hatte Angst, dass man iPhone-Nutzer damit an Android verliert.

Auf der einen Seite hätte die Apple Watch sicher auch einige ins eigene Ökosystem geholt, aber die Gefahr war zu groß, dass Nutzer bei Android bleiben oder sogar wechseln. Ich wäre ehrlich gesagt sogar ein Nutzer vor einigen Jahren gewesen.

Apple war vor dem iPhone X in meinen Augen doch recht weit von der Konkurrenz abgeschlagen und mit dem iPhone 6, iPhone 6s und iPhone 7 war ich kurz vor dem Wechsel zu Android, nur die Apple Watch ließ mich noch auf das iPhone X warten.

Apple Watch für Android wäre nicht gut

Ich glaube aber auch nicht, dass eine Apple Watch für Android wirklich sinnvoll wäre, denn am Ende geht es um die verfügbaren Schnittstellen einer Plattform. Bei iOS gibt Apple den Smartwatch-Drittanbierern weniger Möglichkeiten, damit die Apple Watch attraktiver ist und das macht Google mit Wear OS natürlich auch.

Falls sich Apple also doch umentscheiden und eine Apple Watch für Android in Auftrag geben sollte, wird diese nicht den Funktionsumfang einer Apple Watch für iOS oder Smartwatch mit Wear OS bieten, denn Google wird für Apple sicher nicht die Schnittstellen öffnen. Apple tut das auch nicht für Wear OS-Smartwatches.

