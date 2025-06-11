Apple Watch: Mit watchOS 26 verschwinden viele Watchfaces

Firmware und OS

Apple überarbeitet mit watchOS 26 die Optik für die Apple Watch und spendiert der Uhr, wie den anderen Plattformen auch, ein frisches Design und großes Update. Es sieht aber so aus, als ob mit der neuen Version auch Watchfaces verschwinden.

Fünf aktuelle Watchfaces von watchOS 11 fehlen in watchOS 26, dazu gehören im Moment: Feuer und Wasser, flüssiges Metall, Nebel, Verlauf und Toy Story. Man kann diese Watchfaces in der ersten Beta von watchOS 26 nicht mehr auswählen:

Bisher ist unklar, ob diese Watchfaces dauerhaft entfernt wurden oder nur etwas länger benötigen, bis sie optimiert wurden. Wobei ich keines davon vermissen würde, da man auf vier der gezeigten Watchfaces sowieso nichts ablesen kann.

Das mit Toy Story wundert mich aber, denn Apple und Disney sind weiterhin gute Partner und Micky Maus und Minnie Maus sind noch mit dabei. Da scheint also kein Deal mit Disney ausgelaufen zu sein, bei dem nach 10 Jahren die Rechte wegfallen.

Doch für einige ist das vorerst keine gute Nachricht, denn ich kenne selbst eine Person, die ab und zu gerne Buzz als Watchface nutzt. Und hinzu kommt, dass es mit watchOS 26 bisher auch überhaupt kein neues Watchface in diesem Jahr gibt.

Kommentare

   

