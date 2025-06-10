Unterhaltung

Apple TV mit tvOS 26: Schlechte Nachricht für alte Geräte

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Apple Tv Siri Remote Header

Es hat sich im Vorfeld der WWDC 2025 angedeutet, dass tvOS 26 für alle Modelle erscheint, die der aktuellen Version unterwegs sind. Und so kam es auch, doch es gibt noch eine schlechte Nachricht, die Apple nur im Kleingedruckten mitteilt und die wir zwar gestern aufgegriffen haben, die bei mir aber ehrlich gesagt unterging.

Die neuen Funktionen bekommen alle, das neue Design „Liquid Glass“ gibt es aber nur für den Apple TV 4K der 2. Generation oder neuer. Ihr benötigt also das Modell von 2021 oder neuer, um auch das neue Design von Apple genießen zu können.

Ich habe tatsächlich noch einen so alten Apple TV 4K mit der alten und weiterhin sehr nervigen Fernbedienung. Diese war bisher der einzige Grund, warum wir hier immer wieder über ein Upgrade nachdachten, aber wenn man ehrlich ist, dann ist es nur die Fernbedienung, sonst merkte man mit Nachfolgern keinen Unterschied.

Jetzt gibt es einen weiteren Grund und auch wenn dieser nicht entscheidend für uns ist, es ist ein weiterer Grund. Mal schauen, was Apple mit dem neuen Apple TV geplant hat, der 2025 kommen soll. Vielleicht wird es langsam Zeit für ein Upgrade.

Apple Siri Header

Apple WWDC 2025: Siri legt eine Pause ein

Siri und die Apple Intelligence waren letztes Jahr der große Star der WWDC 2024, doch nach der harten Kritik der…

10. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Denis 🏅
    sagt am

    Ich hab mir damals einfach die neue Fernbedienung gekauft und erfolgreich mit meinem alten tv gekoppelt. Hat sich für mich jedenfalls gelohnt 😊

    Antworten
  2. Alex 🏅
    sagt am

    Und ich hab mich nach dem Update schon gewundert. Danke für die Info.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Apple TV mit tvOS 26: Schlechte Nachricht für alte Geräte
Weitere Neuigkeiten
Pillen Apotheke Medizin Medikament
E-Rezept-App: Mehr als 2,5 Millionen Downloads
in Marktgeschehen
Aldi Talk
ALDI TALK erweitert Sortiment um Internetlösung für Zuhause
in News
Amazon listet die neuen Apple-Geräte
in Handel
fraenk verlängert Datenbonus-Aktion – letzte Chance auf 5 GB extra
in Provider | Update
1und1 Header Logo
1&1: Störung im Mobilfunknetz am Warntag
in 1und1
Dyson kündigt neuen Saugroboter an und will es besser machen
in Smart Home
Erweiterung der ePA: Push-Nachrichten und elektronischer Medikationsplan geplant
in Dienste
Disney Plus Icon Header
Disney+ senkt Preise für Neukunden
in Dienste
Blaupunkt E Bike Henri Klapp Offen Scaled
Neue Sammelpflicht für Altbatterien vorgesehen
in News
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Heute ist Warntag 2025: Um 11 Uhr Großalarm-Test in Deutschland
in Dienste