Apple TV mit tvOS 26: Schlechte Nachricht für alte Geräte

Es hat sich im Vorfeld der WWDC 2025 angedeutet, dass tvOS 26 für alle Modelle erscheint, die der aktuellen Version unterwegs sind. Und so kam es auch, doch es gibt noch eine schlechte Nachricht, die Apple nur im Kleingedruckten mitteilt und die wir zwar gestern aufgegriffen haben, die bei mir aber ehrlich gesagt unterging.

Die neuen Funktionen bekommen alle, das neue Design „Liquid Glass“ gibt es aber nur für den Apple TV 4K der 2. Generation oder neuer. Ihr benötigt also das Modell von 2021 oder neuer, um auch das neue Design von Apple genießen zu können.

Ich habe tatsächlich noch einen so alten Apple TV 4K mit der alten und weiterhin sehr nervigen Fernbedienung. Diese war bisher der einzige Grund, warum wir hier immer wieder über ein Upgrade nachdachten, aber wenn man ehrlich ist, dann ist es nur die Fernbedienung, sonst merkte man mit Nachfolgern keinen Unterschied.

Jetzt gibt es einen weiteren Grund und auch wenn dieser nicht entscheidend für uns ist, es ist ein weiterer Grund. Mal schauen, was Apple mit dem neuen Apple TV geplant hat, der 2025 kommen soll. Vielleicht wird es langsam Zeit für ein Upgrade.