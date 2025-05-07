Wearables

Apple Watch Series 10: Neue Funktion wird kaum genutzt

Die Apple Watch Series 10 hat das modernste Display im Lineup der Uhren von Apple, es ist sogar noch moderner, als das der Apple Watch Ultra 2. Diese ist mit 3.000 nits zwar 1.000 nits heller, nutzt aber noch keine LTPO3-Technologie.

Dieses neue Display ermöglicht zwei Dinge. Einmal schrägere Blickwinkel (bis zu 40 Prozent laut Apple) und es gibt die Option, dass Watchfaces gewisse Dinge, wie den Sekundenzeiger, im Always-On-Zustand live auf der Uhr anzeigen können.

Das neue Pride-Watchface nutzt diese Option, aber es ist eines von sehr wenigen, denn nur fünf Watchfaces reizen die Apple Watch Series 10 laut 9TO5Mac aus. Für Apple-Verhältnisse ist das erstaunlich wenig, da habe ich mit mehr gerechnet.

Für mich ist diese Funktion zwar nicht relevant, aber von Apple ist man doch eine andere Qualität gewohnt, wenn neue Funktionen eingeführt werden. Mal schauen, ob sich das mit watchOS 12 ändert, denn ich gehe davon aus, dass dieses Display ab Herbst in allen neuen Uhren verbaut sein wird, auch in der Apple Watch Ultra 3.

Apple Ios 18 Dark Header

iOS 18.5 kommt bald: Apple stellt Update fertig

Apple tickt wie ein Uhrwerk und nach der Ankündigung der Pride-Kollektion am Montag, in der erwähnt wurde, dass das neue…

7. Mai 2025 | Jetzt lesen →

