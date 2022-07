Apple Watch Series 8 soll Sensor für Fieber-Warnung haben

Apple soll der Apple Watch Series 8 einen Temperatursensor spendieren, der euch eine Warnung schickt, wenn die Temperatur zu hoch ist und die Smartwatch davon ausgeht, dass ihr Fieber habt. Das berichtet der sehr zuverlässige Mark Gurman.

Der Temperatursensor war immer mal wieder im Gespräch, schon bei der Series 7, aber Apple hatte bisher Probleme mit der Implementierung. Auch bei der Series 8 war der Schritt lange unsicher, doch Apple hat die Probleme jetzt angeblich gelöst.

Ein durchaus praktischer Sensor, wenn er zuverlässig ist. Fieber erkennt man in der Regel selbst, aber eine Kontrolle der genauen Temperatur kann sehr interessant sein. Mal schauen, wie Apple das implementiert und wie man das dann vermarktet.

Für die diesjährige Apple Watch können Sie einige neue Funktionen zur Gesundheitsüberwachung erwarten. Im April habe ich berichtet, dass Apple die Erkennung der Körpertemperatur in die Series 8 einbauen will, vorausgesetzt, die Funktion besteht die internen Tests. Ich glaube jetzt, dass die Funktion sowohl für die normale Apple Watch Series 8 als auch für eine neue robuste Version, die sich an Extremsportler richtet, infrage kommt.