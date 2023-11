Apple Watch Ultra: Leak zeigt die dunkle Version

Laut Mark Gurman hatte Apple bei der ersten Apple Watch Ultra schon eine dunkle Version in Planung und kurz vor der Ankündigung der Apple Watch Ultra 2 machten viele Gerüchte die Runde, dass sie endlich kommt. Apple zeigte diese aber nicht.

Doch Pläne können sich immer kurzfristig ändern und vielleicht hat sich Apple kurz vor der Keynote umentschieden. Bilder der FCC in den USA sollen jedenfalls eine dunkle Apple Watch Ultra zeigen. Falls sie echt sind, hatte Apple das also geplant:

Wir sehen hier wohl noch einen Prototyp, was man auch an Dingen wie dem Action Button gut erkennen kann. Es wäre nicht das erste Mal, dass die FCC eine geplante Farbe nach Marktstart zeigt, beim iPhone X war auch eine Version in Gold geplant.

Meine Vermutung: Die normale Apple Watch wird 2024 ein sehr großes Upgrade bekommen, die Apple Watch Ultra aber nicht (oder sogar gar keins). Da könnte man die Nachfrage mit einer neuen Farbe durchaus später ein bisschen ankurbeln. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich Apple diesen Schritt also einfach nur aufspart.

