ARD erreicht täglich 53 Millionen Menschen in Deutschland

Die ARD-Akzeptanzstudie 2023 zeigt, dass die ARD für die große Mehrheit der Menschen in Deutschland ein wichtiger Anbieter von Berichterstattung ist.

80 Prozent der Befragten fühlen sich durch die ARD über das Weltgeschehen informiert und 71 Prozent sind der Meinung, dass die ARD komplexe Sachverhalte verständlich darstellt. Ebenfalls 71 Prozent fühlen sich durch die ARD gut über lokale Ereignisse informiert und 69 Prozent vertrauen den Angeboten der ARD.

Trotz eines Vertrauenseinbruchs nach der Corona-Pandemie wird dieser Wert als stabil angesehen. Zudem halten 73 Prozent die Berichterstattung der ARD für zuverlässig und qualitativ hochwertig. Insgesamt erreicht die ARD mit ihren Angeboten 76 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren. Das entspricht 53 Millionen Menschen, die täglich mit mindestens einem ARD-Angebot erreicht werden.

Unzufriedenheit mit der Demokratie

Allerdings zeigt die Studie auch einen deutlichen Rückgang der Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland. Nur noch 54 Prozent der Befragten sind mit der Demokratie zufrieden, was einem Rückgang von 18 Prozentpunkten entspricht. Dabei gibt es auch regionale Unterschiede: In Ostdeutschland liegt die Zufriedenheit bei nur 33 Prozent, in Westdeutschland dagegen bei 58 Prozent.

Interessant ist, dass 71 Prozent derjenigen, die mit der Demokratie unzufrieden sind, die Angebote der ARD täglich nutzen und die Reichweite des Medienverbundes für politische Information hier bei 60 Prozent liegt. Die ARD-Akzeptanzstudie wurde zwischen dem 2. März und dem 3. April unter 1.500 Personen ab 14 Jahren in Deutschland durchgeführt und wird alle zwei Jahre wiederholt.

