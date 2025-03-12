News

ARD und ZDF machen Sportfans glücklich

Autor-Bild
Von
|
Olympia

ARD und ZDF haben ihre langjährige Medienpartnerschaft mit 32 Spitzenverbänden des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) verlängert.

Der neue Vertrag mit der ARD/ZDF-Sportrechteagentur SportA sichert die Berichterstattung über 16 olympische und 16 nicht-olympische Sportarten. Damit wird die Vielfalt des deutschen Spitzensports weiterhin prominent auf den Plattformen der öffentlich-rechtlichen Sender präsentiert.

Für ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky ist die Fortsetzung der Kooperation wichtig, um ein vielfältiges Sportangebot anbieten zu können und den verschiedenen Sportarten in Deutschland mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. ZDF-Sportchef Yorck Polus betonte, dass etablierte Formate wie „Die Finals“ weiterhin einen festen Platz in der Berichterstattung haben werden.

Der Vertrag, der bereits im Januar 2025 in Kraft trat, ermöglicht ARD und ZDF eine umfassende Berichterstattung über nationale und internationale Sportereignisse.

Zu den 32 beteiligten Verbänden gehören unter anderem der Deutsche Ruderverband, der Deutsche Schachbund, der Bund Deutscher Radfahrer und der Deutsche Judo-Bund. Darüber hinaus beinhaltet der Vertrag Sublizenzrechte, die SportA weitere Verbreitungsmöglichkeiten für Sportübertragungen eröffnen.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / ARD und ZDF machen Sportfans glücklich
Weitere Neuigkeiten
Volkswagen ist jetzt wieder „das echte Volkswagen“
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Shinobi: Art of Vengeance
in Kommentar
backFlip 37/2025: Ford deutet eine sehr große Ankündigung an
in backFlip
Vodafone Elektroschrott
Sammlung von Elektroaltgeräten soll verbessert werden
in Hardware
Bike Fahrrad
Deutsche Bahn verschenkt Kaffee und Gutscheine – einfach nur fürs Radfahren
in Dienste
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom und Stadtwerke Hilden vereinbaren FTTH-Ausbau
in Telekom
Zwei Drittel offen für Verzicht auf eigene Pkw
in Mobilität
Joyn
Joyn verzeichnet deutliche Reichweitensteigerung
in News
Mastodon
Mastodon führt Zitat-Posts ein
in Social
iPhone 17 Verkaufsstart: Lieferzeiten verschieben sich schnell
in Smartphones