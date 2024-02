Assassin’s Creed Infinity: So sieht die Zukunft der Spiele aus

Ubisoft baut seine erfolgreichste Reihe um und möchte einen Hub für Assassin’s Creed etablieren. Die Idee ist, dass Nutzer eine Anlaufstelle für alle Spiele und alle neuen Inhalte haben, hier gibt es dann auch Abos und andere Extras gegen Geld.

Wie ist das aufgebaut? Wir werden Ende des Jahres ein neues Assassin’s Creed sehen, welches den Codenamen „Red“ trägt. Parallel dazu startet Assassin’s Creed Infinity, das ist der ganz neue Hub, über den man den neuen Titel der Reihe startet.

Hier soll es dann regelmäßig neue Inhalte, neue DLCs und auch neue Spiele der Reihe geben. Ubisoft möchte laut Insider Gaming alle zwei Jahre ein neues Spiel der Reihe veröffentlichen und hofft, dass so dauerhaft zahlende Kunden bleiben.

Assassin’s Creed: Die Roadmap steht bereits

Welche Spiele erwarten uns in den nächsten Jahren? Red kennen wir schon, es spielt in Japan, 2025 folgt dann mit Invictus ein Multiplayer-Titel und 2026 sehen wir mit Hexe das bisher „düsterste“ Spiel der Reihe, es spielt in China (2015).

Danach folgen Obsidian, das Remake für Black Flag, vermutlich im Jahr 2027, dann kommt Nebula, welches eine Geschichte in Indien abhandelt und 2028 geplant ist, dann steht Raid an, ein Free-to-Play-PvE-Titel und danach Echoes, noch ein neues Multiplayer-Spiel der Reihe. Außerdem sind noch viele weitere Remakes in Planung.

Assassin’s Creed: Viele Remakes in Planung

Red, Hexe und Nebula sind also die neuen Hauptspiele, doch Ubisoft möchte über den Infinity-Hub dafür sorgen, dass Spieler dauerhaft dabei bleiben. Das wird ein „Live-Service-Angebot“ und über Infinity wird eine Geschichte in der „modernen Welt“ (Modern Day Story) erzählt. Wobei man hier eher keine Tiefe erwarten sollte.

DLCs, Events, Kostüme, da soll es viele Inhalte von Ubisoft geben, welche Spieler bis zum neuen Hauptspiel bei Laune halten. Ich bin gespannt, denn der Fokus wird sicher stark auf kostenpflichtigen Inhalten liegen, mit denen Ubisoft dauerhaft mit der Marke etwas verdienen möchte. Da muss man dann auch wirklich etwas bieten.

Mir persönlich reicht es, wenn ich alle 1-2 Jahre ein Spiel der Reihe bekomme, die Hauptspiele sind mir teilweise zu lang, daher bin ich auf den Infinity-Hub gespannt.

