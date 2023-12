Assassin’s Creed Mirage: New Game+ lädt zur Wiederentdeckung Bagdads ein

Mitte November kündigte das französische Entwicklerstudio Ubisoft offiziell ein umfangreiches Dezember-Update zum neuesten Assassin’s Creed-Teil namens Mirage an – wie versprochen ist das Update ab sofort verfügbar und lädt zum Wiederentdecken des Spiels ein.

Assassin’s Creed Mirage: Neue Inhalte zum Spiel

Das liegt daran, dass Ubisoft einen New Game+ Modus in das Spiel integriert hat, der nach einmaligem Durchspielen des Spiels freigeschaltet wird. Dabei behält ihr eure Ausrüstung und alle Fähigkeiten, die ihr bereits freigeschaltet habt. Der zuvor ebenfalls versprochene Permadeath-Modus ist in dem Update leider noch nicht enthalten, wird aber aller Voraussicht nach mit dem nächsten Update folgen.

Neben dem neuen Modus wurden mit dem Update auch zahlreiche Verbesserungen in Form von Fehlerbehebungen und einigen Anpassungen vorgenommen.

Das Update mit der Versionsnummer 1.0.6 ist je nach Plattform zwischen 2 GB und knapp 5 GB groß. Es steht ab sofort zum Herunterladen bereit. Die umfangreichen Release Notes können hier eingesehen werden.

