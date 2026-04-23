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Last One Laughing: Amazon nennt Teilnehmer (mit einer Überraschung)

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Lol 6 Michael Bully Herbig Set 061 (1)

Last One Laughing alias LOL geht in die 7. Staffel bei Amazon Prime Video, ab dem 14. Mai darf wieder gelacht werden, jedenfalls als Zuschauer, vor Ort bleibt das die Regel, wer lacht, verliert. Doch wer ist in diesem Jahr dabei? Vor ein paar Wochen gab es die ersten Teilnehmer, der neuen Staffel, heute den Rest. Fast, einer fehlt.

Carolin Kebekus, Elton, Max Giermann, Michelle Hunziker und Olaf Schubert waren bereits bekannt, ebenfalls mit dabei sind noch Martina Hill, Barbara Schöneberger, Torsten Sträter und Tedros „Teddy“ Teclebrhan. Diese Staffel von LOL wurde also vermutlich vor einer Weile und vor der Tumor-Bekanntgabe von Sträter gedreht.

Die eine Hälfte des Casts ist ganz passabel, viele sagen mir aber nicht zu und ich bin immer wieder genervt, wie oft man Personen wie Barbara Schöneberger in den Formate sieht, die ich nicht lustig finde. Aber hey, über Geschmack kann man nicht streiten und Amazon schaut am Ende, was bei „der breiten Masse“ gut ankommt.

In dieser Staffel gibt es aber noch eine Überraschung, denn Kandidat 10 fehlt in der Liste und wird erst zum Start der Staffel bekannt gegeben. Das deutet darauf hin, dass man diese Person gut kennt und sie vielleicht sogar bekannt genug ist, um zum Start für Schlagzeilen zu sorgen, sonst würde man sich das nicht aufheben.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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  1. Maximilian 🔱
    sagt am

    Ich verstehe es auch nicht warum so viele „nicht comedians“ dabei sind. Wahrscheinlich aufgrund ihres Namens.

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